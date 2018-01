Nessun addio, `Pizza Sbrano` riapre sotto una nuova gestione

Genova - Due settimane fa eravamo qui a raccontarvi dell'ennesima attività che si arrendeva a Genova. Invece, a distanza di quindici giorni, giunge la notizia che riconsegna il sorriso a chi pensava di aver salutato per l'ultima volta "Pizza Sbrano".



Il panificio della Foce, noto per essere aperto 24 ore su 24, rialza la saracinesca sotto una nuova gestione. Molto più che un panificio, un vero e proprio punto di ritrovo per giovani e meno giovani, che potranno nuovamente darsi appuntamento in via Barabino, per un pezzo di focaccia, una brioches o semplicemente per quattro chiacchiere.



Foto di: Focacciagram