Genova - «Domani pomeriggio decideremo se le scuole resteranno aperte o chiuse. Tutto dipenderà dal bollettino di Arpal che dovrebbe arrivare tra le 11 e le 12»: lo ha dichiarato Sergio Gambino, consigliere delegato alla protezione civile del comune di Genova in vista delle previsioni per la giornata di giovedì dove è previsto l’arrivo della neve anche a quote basse.



Nevicate - «Per domani è prevista allerta gialla fino alla mezzanotte, poi vedremo se cambierà o meno dalle 24 in poi. I modelli ci dicono ad oggi che dovrebbero cadere dieci centimetri di neve su dodici ore. Una previsione che a 48 ore però potrebbe essere modificata».



Sicurezza - «Vogliamo che la città sia sicura e possa vivere in maniera serena questa situazione. La neve se non crea disagi – ha concluso Gambino – potrebbe essere ricordata dai bambini anche nel tempo».