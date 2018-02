Neve, ecco come si prepara l´aeroporto di Genova

Genova - Mezzi speciali per rimuovere la neve da pista e piazzale, interventi per garantire la viabilità in area demaniale, un sistema d’allerta per assicurare la presenza del personale a servizio di compagnie aeree e passeggeri: sono questi i punti cardine del piano d’azione scattato al Cristoforo Colombo in vista del peggioramento delle condizioni meteo e delle precipitazioni nevose attese tra oggi e domani.



I mezzi speciali - L’Aeroporto di Genova dispone di attrezzature speciali necessarie per affrontare le emergenze legate a neve e ghiaccio. Tra queste una spazzatrice ad alte prestazioni, uno spargitore di liquido antighiaccio, uno spargisale da utilizzare sulla viabilità (ma non sulle aree di movimento degli aeromobili, dove il sale è vietato a causa dei danni che può provocare agli aerei), quattro trattori a lame idrauliche e una fresa per lo sgombero di cumuli di neve. In aeroporto è anche presente un misuratore di aderenza della pista, utilizzato per fornire informazioni agli equipaggi. In aggiunta, è assicurato il servizio di deicing e desnowing (rimozione del ghiaccio e della neve) degli aeromobili, grazie a un veicolo di ultima generazione che spruzza una miscela riscaldata di acqua e liquido antighiaccio sugli aerei per prevenire la formazione di ghiaccio. Sono inoltre disponibili 12.000 litri di liquido antighiaccio per piste aeroportuali, 12.000 litri di liquido antighiaccio per aeromobili e circa 4 tonnellate di prodotti antighiaccio per la viabilità.



Il sistema di allerta - L’aeroporto dispone di un rodato sistema di allerta e reperibilità del personale che ne assicura la presenza in caso di segnalazioni inviate dalla Protezione civile. Allo stesso modo, un insieme di procedure certificate dagli Enti di controllo garantisce la puntuale informazione dell’utenza (compagnie aeree e viaggiatori).



I consigli per chi viaggia - Il primo consiglio è quello di mettersi in viaggio verso l’aeroporto con largo anticipo, prevedendo possibili disagi sulla viabilità. L’aeroporto raccomanda a chi ha previsto un volo di tenersi aggiornato attraverso i canali delle compagnie aeree. Gli aggiornamenti dei voli in tempo reale sono disponibili anche sul sito www.aeroportodigenova.it In aggiunta, i canali social dell’aeroporto forniranno informazioni aggiornate sulla situazione operativa. Il personale dell’aeroporto di Genova sarà a disposizione dei passeggeri per fornire le informazioni e l’assistenza necessaria in caso di disagi.