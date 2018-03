Neve, nessun problema finora sulle strade metropolitane

Genova - Situazione sotto controllo, senza nessun problema rilevante, sulle strade metropolitane, monitorate dalla mezzanotte, ora di inizio dell’allerta neve arancione, dall’Unità di crisi di crisi viabilità di Città metropolitana di Genova, deputata a coordinare in caso di necessità l’intervento di mezzi ed uomini.



Ponente (Arenzano-Cogoleto)

Nevicate leggere in corso, spargimento sale in corso.



Valle Stura (compreso Val d’Orba)

Spessore della neve 2 cm parte bassa, circa 10 cm parte alta. Sgomberi neve e spargimento sale in corso.



Val Polcevera

Spessore della neve 2 cm parte bassa, circa 10 cm parte alta. Sgomberi neve e spargimento sale in corso.



Valle Scrivia

Spessore della neve 2 cm parte bassa, circa 10 cm parte alta. Sgomberi neve e spargimento sale in corso.



Val Trebbia

Sgomberi in corso. Spessore della neve: circa 5 cm.



Val Bisagno

Nevicate leggere in corso, spargimento sale in corso.



Val d’Aveto

Nevicate in corso. Attuale spessore della neve: circa 7 cm. Sgomberi pronti a partire sulla SP 586 da Borzonasca in su.



Valli Graveglia e Sturla

Nevicate in corso. Spessore della neve: attualmente inferiore a 5 cm, programmati sgomberi sulla SP 26 dal km 8, SP 26bis dal km 11, SP 37 dal km 7, SP 49 dal km 11.



Val Fontanabuona

Nevicata leggera in corso, SP 19, SP 20, SP 21, SP 82 e parte alta (dal km 12) della SP 333, sgomberi in corso, strade transitabili.



Golfo Paradiso

Spargimento sale in corso, nevicate leggere.



Tigullio

Sgomberi in corso sulla SP 32 e SP 58 e successivamente spargimento sale.



Val Petronio

Nevicate in corso, spessore della neve: circa 2 cm



Levante (Moneglia)

Nevicate in corso, spessore della neve: circa 2 cm .