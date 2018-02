Neve, stato di allerta gialla: le misure adottate

Genova - In seguito al messaggio di allerta nivologica gialla, emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria in data odierna, prevista sul territorio del Comune di Genova dalle ore 00.00 alle ore 13.00 di domenica 25 febbraio 2018, sono state adottate le seguenti misure:



- Amiu è stata allertata per un eventuale passaggio di mezzi spargisale nelle zone collinari;



- i Municipi sono stati allertati per eventuali interventi di "salatura" sui percorsi pedonali di competenza e negli spazi prospicienti edifici pubblici di competenza municipale e/o aperti al pubblico e relativi percorsi di accesso. Se necessario potranno avvalersi della collaborazione dei volontari di Protezione Civile;



- la Polizia Municipale ha rafforzato il servizio di pronto impiego su eventuali situazioni critiche collegate con l'allerta;



- sono state contattate le associazioni del territorio che collaborano con il Comune per il piano di accoglienza delle persone senza fissa dimora per un totale di 153 posti letto disponibili (Vico Stoppieri, Villa San Teodoro, Casetta salita N. S. del Monte, Auxilium, Clinica chirugica San Martino, Asilo notturno Massoero).