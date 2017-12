Numero Unico Emergenza 112, Siap: «Restano le criticità»

Genova - «E' passato quasi un anno dall’introduzione del NUE 112 a Genova e in Liguria ma restano le gravi criticità, denunciate da subito dal Siap, Disfunzioni che incidono negativamente sull’efficacia operativa specifica delle forze dell’ordine sul territorio genovese e quindi sulla sicurezza dei cittadini. Giustamente, la priorità riconosciuta dal protocollo standard è quella sanitaria ma il “tallone d’Achille” presente nella procedura è l’incredibile declassamento a “terzo livello informativo” delle centrali operative delle forze dell’ordine nei casi in cui si presentano situazioni di tipo sanitario»: lo ha dichiarato Roberto Traverso del Siap.



«Anomalia dovuta ai limiti oggettivi del software utilizzato dal 112 ligure che è stato fornito nel 2015 a titolo gratuito alla Regione Liguria da quella lombarda (un anno prima dell'attivazione del sistema) In pratica l'operatore “112” non può “forzare” il sistema nemmeno nei casi d'urgenza e si trova vincolato a girare l'intervento solo ad utenti obbligati di “secondo livello” -ha aggiunto - Ciò espone l’operatività di polizia ad un vuoto operativo, visto che sono sempre più frequenti sottovalutazioni e dimenticanze da parte degli operatori di “secondo livello” (ad esempio quelli del 118) con il risultato che spesso le Centrali Operative non vengono informate in merito a reati in atto anche gravi. Paradosso che interessa ovviamente anche l’Arma dei Carabinieri».



«Si tratta di una situazione che deve essere assolutamente affrontata e risolta a livello protocollare e organizzativo. Bisogna che le centrali operative delle forze dell’ordine, nella procedura, vengano infomate dal Primo Livello (112) in ogni circostanza operativa degna di nota e per realizzare tale priorità oltre alla modifica del software occorre che il il personale “112” venga assiduamente supportato da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Per questo ci rivolgiamo alla Prefettura ed alla Regione Liguria perché si attivino al più presto per trovare con urgenza una soluzione a tutela della sicurezza dei cittadini», ha concluso Traverso.