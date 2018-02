Genova - «Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha stanziato 17,4 milioni di euro per la Genova-Casella: un contributo importante per questa linea ferroviaria a scartamento ridotto che collega il centro del capoluogo ligure all’entroterra e che viene utilizzata sia dai pendolari sia dai turisti che visitano il nostro territorio»: lo ha dichiarato Raffaella Paita, capogruppo Pd in Regione Liguria.



«Lo stanziamento per la Genova-Casella è inserito in un decreto da 440 milioni per la messa in sicurezza delle ferrovie regionali isolate e cioè quelle linee ferroviarie che non sono interconnesse con la rete nazionale - ha aggiunto - L’obiettivo è dotarle di sistemi tecnologici e di protezione di marcia del treno per migliorare i livelli di sicurezza, secondo gli standard individuati dall’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. L’ennesima dimostrazione della grande attenzione dei Governi di centrosinistra nei confronti della Liguria», ha concluso.