Parte la prima piattaforma dell’Emergenza Sanitaria in Liguria

Genova - L’Ufficio Stampa, il SIA (Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica) e il Servizio Emergenza Sanitaria (EMS) dell’Ospedale Policlinico San Martino, sotto l’egida della Direzione Generale, informano che a partire da oggi è online la piattaforma web riservata agli organi di informazione, che mette a disposizione i principali dati di interesse relativi agli eventi/missioni registrati nella giornata corrente dalla Sala Operativa Emergenza Sanitaria (118) di Genova Soccorso.



L’applicazione web, a cui si accede anche da dispositivi mobili, è raggiungibile su internet all’indirizzo cliccando qui.



Una volta effettuato il login, si accede alla pagina di visualizzazione degli eventi in corso registrati dalla Sala Operativa EMS. In questa pagina sono attualmente visibili gli eventi occorsi sul territorio di competenza del Servizio di Emergenza Sanitaria di Genova, dalla mezzanotte del giorno corrente in avanti (h 00:00 – h 24:00).



All’interno della piattaforma vengono mostrate missioni il cui codice di trasporto è Giallo, Rosso o Nero e riguardano interventi ‘on the road’ e in ambito domestico, senza la distribuzione di dati sensibili, nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy.



Di ogni soccorso vengono mostrati dunque:

- Data e ora della chiamata di soccorso

- Luogo dell’evento (provincia, comune, località, via e solo quartiere in caso di intervento in ambito domestico)

- La tipologia di luogo dell’evento

- Il motivo del soccorso

- Il numero di persone coinvolte, di cui sono indicate unicamente sesso ed età (o la fascia d’età qualora quest’ultima non sia nota)

- Il codice colore del trasporto

- Il tipo di mezzo di trasporto (ambulanza, automedica o elicottero)

- L’esito della missione (es. trasporto in ospedale)

- L’ospedale di destinazione



La piattaforma, in fase sperimentale, sarà estendibile anche alle altre Sale Operative EMS della Liguria.