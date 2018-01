Per la prima volta nella storia sbarca un Frecciarossa a Genova

Genova - «Dal 27 febbraio un Frecciarossa sbarcherà a Genova»: lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti, a margine della visita di inizio anno in Regione da parte del cardinale e arcivescovo del capoluogo ligure Angelo Bagnasco.

Dialogo - «Il contratto di servizio siglato la scorsa settimana con Ferrovie eè un passo importante per la modernizzazione di questo territorio. Oltre al Frecciargento per Roma, che viene confermato, si aggiungerà il Frecciarossa per Milano e Venezia: nel viaggio inaugurale – ha proseguito il governatore della Liguria - incontreremo il governatore Luca Zaia per suggellare l'incontro tra queste due antiche e gloriose repubbliche marinare del Paese. E' un piccolo passo in avanti ma fondamentale per la Liguria».



Trasporto Toti ha poi spiegato come si svolgerà il servizio: «Si andrà direttamente da Genova a Venezia, senza dover cambiare a Milano, con un treno che partirà verosimilmente da dal capoluogo ligure intorno alle sette, in un'ora e venti sarà a Milano e poco dopo le dieci sarà a Venezia».