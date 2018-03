Piogge e temporali, le decisioni del Centro Operativo Comunale

Genova - La Protezione Civile Regionale ha aggiornato l'allerta meteo per piogge diffuse e temporali sul territorio del Comune di Genova nella modalità che segue: allerta arancione fino alle 16 e poi gialla fino alle 20.



Azioni - Vengono messe in atto le azioni previste dal Piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Viene mantenuto il potenziamento del presidio territoriale della Polizia municipale con 4 pattuglie dedicate al monitoraggio dei rivi. I volontari di Protezione Civile sono stati attivati a supporto del presidio territoriale. Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione. Allertate e attivate anche le squadre di volontari di protezione civile. Chiusi il Museo civico di storia naturale "G. Doria" e la Loggia di piazza Banchi. La metropolitana durante lo stato di allerta meteo arancione è in servizio sull'intera tratta Brin - Brignole. Resteranno chiusi fino a cessata allerta i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all'interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi



Parcheggi - In allerta arancione tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R, T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL - CF - CG ecc.), nonché i possessori di tagliandi Blu Area FB e FC, hanno diritto a parcheggiare fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.



Comportamento - Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di autoprotezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.