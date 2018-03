Pioggia a Genova, frane e smottamenti nella tarda mattinata

Genova - La pioggia battente nella tarda mattina ha provocato altri smottamenti a Genova: le segnalazioni sono giunte da via San Carlo di Cese, a Voltri, nel ponente, e da via Macchi, sulle alture della Valbisagno, dove nei pressi della chiesa di Sant'Eusebio ha ceduto un muraglione alto tre metri. Molti i tombini saltati su cui sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco: da via Stassano (alture di Prà), a piazza Massena (Cornigliano). Sulle alture di San Fruttuoso, in via Berghini, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per la caduta di rami nella strada.



Dalla centrale operativa della prefettura di Genova grazie all'impiego di volontari e agenti municipali prosegue il monitoraggio di tutti i corsi d'acqua della provincia: per ora non ci sono pericoli di esondazioni.