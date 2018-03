Genova - A Genova la neve non ha creato problemi sia sul centro che sulle alture: disagi si stanno creando per il ghiaccio. In via XX Settembre, proprio a causa di una lastra un pedone è rimasto ferito a causa di una caduta.



Trasporti - Se la neve non crea problemi alla viabilità cittadina, è il vento a dare i maggiori problemi: all’Aeroporto Colombo due voli per Parigi e Roma sono stati annullati perché gli aerei non sono arrivati. Al Vte invece il lavoro risulta bloccato.