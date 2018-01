Il cardinale questa mattina ha incontrato il sindaco Bucci e i politici del comune di Genova

Genova - Si è tenuto questa mattina a Palazzo Tursi l’incontro tra il sindaco di Genova Marco Bucci e il cardinale e arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco. Il porporato ha ricambiato gli auguri ricevuti a Natale da parte del primo cittadino. Successivamente si è tenuto il saluto con gli esponenti politici del comune di Genova.



Temi - Bagnasco ha poi parlato delle elezioni politiche del 4 marzo: «Il valore fondamentale di un politico è conoscere i problemi del territorio – ha dichiarato a chi gli chiedeva un parere sui politici 'paracadutati' in Liguria per la prossima tornata elettorale - Non so quanto conoscano i problemi del territorio».



Strategie - Sul tentativo da parte dei partiti di attirare i voti dell'elettorato cattolico e di centro Bagnasco ha detto che «ognuno mette in atto le sue strategie. E' importante capire che strada intraprendere per uscire dalla crisi pesantissima che ancora tocca il Paese».