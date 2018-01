Genova - «L’idea di avvicendare il comandante dei vigili urbani Tinella non è dettato per mancanza di rispetto o per il lavoro svolto ma per dare aria nuova al corpo dopo circa sei anni»: lo ha dichiarato l’assessore alla sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino.



Cambiamento - «Secondo molti il corpo della Municipale risulta un po’ingessato – ha proseguito - Genova dovrebbe essere il motore per fare partire nuovi esempi, prospettive anche con cose in più dal punto di vista operativo e noi vogliamo che questo sia un esempio da seguire. Per questo ci vuole energia nuova, rotazione per migliorare il servizio e portare a casa un po’soldi dai progetti europei».