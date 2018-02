Poliziotti liberi dal servizio sventano furto in appartamento

Genova - Due ragazzi di 26 anni di nazionalità albanese sono stati arrestati dalla Polizia per tentato furto in abitazione in concorso.



Fuga - Gli agenti stavano percorrendo una scalinata che collega via Borgoratti con alcuni civici sottostanti quando hanno notato due uomini fermi davanti ad un cancello che stavano guardando con insistenza all’interno del giardino di una casa indipendente. I due poliziotti liberi dal servizio, hanno subito intuito che potevano trovarsi di fronte a due topi d’appartamento, sospetti confermati dalla repentina fuga degli stessi in direzione di corso Europa.



Blocco - Gli operatori si sono messi all’inseguimento e, nel frattempo, hanno richiesto l’intervento di una volante, indicando gli spostamenti dei due fuggitivi, senza mai perderli di vista. In via Tagliamento, dopo pochi minuti, i colleghi intervenuti li hanno bloccati e identificati. La successiva visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’abitazione ha permesso di accertare che uno dei due ladri aveva scavalcato la recinzione del giardino e forzato una persiana, per poi desistere dal proprio intento quando il suo socio gli aveva segnalato il sopraggiungere di persone dalla scalinata che, per loro sventura, erano proprio i due poliziotti.



Carcere - Gli operatori hanno inoltre individuato e sequestrato l’autovettura in uso ai due arrestati. I due soggetti sono stati condotti nel carcere di Marassi