Porto Antico, Biosfera chiusa al pubblico fino al 5 marzo

Genova - Dal 2 febbraio al 5 marzo la Biosfera sarà chiusa al pubblico per lavori di manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione di parte delle vetrate e delle vele interne.



I visitatori del mondo AcquarioVillage possono continuare a vivere regolarmente le altre esperienze proposte dalle strutture e, grazie alla validità di un anno dei biglietti dei percorsi Pianeta Acquario e AcquarioVillage, tornare a visitare la Biosfera dopo la riapertura.



Grandi e piccini possono quindi fare un’”immersione” negli ambienti acquatici del pianeta e approfondire la conoscenza delle diverse specie ospiti delle vasche dell’Acquario di Genova grazie agli incontri “A tu per tu con l’esperto”. Questi incontri, compresi nel biglietto, consentono di interagire con lo staff che ogni giorno si prende cura degli animali durante il momento del pasto e scoprire tutti i segreti e le curiosità di un posto dove la vita si rinnova continuamente.



L’esperienza prosegue con la scoperta degli animali che popolavano i mari al tempo dei dinosauri grazie alla nuova sezione Paleoaquarium, parte integrante del percorso dell’Acquario di Genova.



Con 500 mq di spazio espositivo, 5 ricostruzioni in scala 1:1, 315 mq di illustrazioni a parete in scala 1:1, 3 esperienze multimediali, 1 area VR con 10 postazioni di Realtà Virtuale composte da sedute movimentate e Samsung Gear VR per un viaggio a 360° nel tempo e nello spazio. 180 secondi di video immersivo, il visitatore può immergersi negli Oceani preistorici alla scoperta dei grandi predatori marini come Liopleurodon, Tylosaurus e Cryptoclidus.



Il mondo AcquarioVillage consente di compiere un viaggio nella storia della navigazione al Galata Museo del Mare, il più grande museo marittimo del Mediterraneo.



Si sale a bordo di alcune grandi ricostruzioni, in scala 1:1: una galea genovese del ‘600, un brigantino - goletta dell’ ’800, la tuga di un piroscafo di inizio ‘900, una scialuppa di salvataggio da un naufragio a Capo Horn. Si prosegue con la grande traversata oceanica dei migranti italiani a bordo dei piroscafi verso l’ America, il Brasile e l’Argentina nel padiglione – MeM Memorie e Migrazioni dove si approfondisce il tema dell’ immigrazione contemporanea. Navigazione sopra ma anche sotto il mare con la visita esclusiva del sommergibile Nazario Sauro, prima nave museo in Italia visitabile in acqua. Infine, si visitano la mostra “Andrea Doria, la nave più bella del mondo” lungo le rampe del 4° piano, e la Sala degli Armatori Italiani con il suo allestimento coinvolgente ed immersivo.



Nei fine settimana, il mondo AcquarioVillage consente una visita di Genova da un'insolita prospettiva: grazie all'ascensore panoramico Bigo, i visitatori possono infatti ammirare da un'altezza di 40 metri i tetti del centro storico più importante d'Europa e l'Area Porto Antico con il suo suggestivo skyline.



