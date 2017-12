Prende 144 multe per transito su Ztl, la cifra che deve pagare è clamorosa

Genova - Un automobilista di 60 anni è stato multato 144 volte, tra il primo e il 30 settembre del 2015, per un importo complessivo di oltre tredicimila euro, per essere transitato dalla Ztl di Borgo Marina, a Imperia, senza regolare autorizzazione.



Dopo una prima conferma dei verbali, avvenuta lo scorso 29 marzo, davanti al giudice di pace, il 3 luglio prossimo, l'uomo dovrà comparire davanti al giudice Silvana Oronzo del tribunale di Imperia, per il secondo grado di giudizio. Nel frattempo, il 7 dicembre scorso, ha ottenuto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. L'automobilista, difeso dall'avvocato Angelo Monge, sostiene di aver infranto il regolamento in buona fede, avendo presentato, via mail, domanda di esenzione al Comune, essendo un residente.



Secondo il Comune, tuttavia (quest'ultimo difeso dall'avvocato Giovanni Musso) non ci sarebbe traccia di questa mail. Il sessantenne dovrà quindi pagare i tredicimila euro, salvo diversa decisione del giudice di Appello. Tra l'altro, trattandosi di zona a traffico limitato, non è neppure possibile far valere l'articolo 198 del codice della strada, che regola il cosiddetto "cumulo giuridico" ovvero la possibilità di pagare la sanzione massima aumentata del triplo, nel caso in cui la contravvenzione sia ripetuta.