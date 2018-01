Presidio e corteo dei lavoratori delle mense scolastiche

A protestare i dipendenti aderenti alla Filcams Cgil

Genova - I lavoratori delle mense scolastiche, aderenti a Filcams Cgil, sono scesi in piazza e dopo un presidio davanti a Tursi, hanno dato vita a un corteo verso la direzione generale scolastica.



Motivazione - «Contestiamo gli appalti al ribasso – hanno dichiarato i dipendenti delle mense scolastiche – Chiediamo al sindaco Bucci una maggiore sensibilizzazione e attenzione nei confronti degli addetti. Il settore occupa un migliaio di persone come l'Ilva, tra lavoratori diretti, impiegati e indotto». In piazza anche una delegazione dei genitori della commissione mense che hanno portato il loro striscione per solidarietà.



Vertice - Una delegazione dei manifestanti per i servizi di ristorazione scolastica è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Tursi dal sindaco Marco Bucci e dall'assessore alle Politiche educative e dell'istruzione, Francesca Fassio: «Sono rimasta francamente stupita – ha detto – dalla manifestazione indetta questa mattina da alcune forze sindacali in rappresentanza dei lavoratori che operano nelle mense scolastiche gestite dal Comune di Genova. Infatti, quelle stesse forze hanno sottoscritto venerdì scorso un accordo con l'amministrazione comunale per affrontare insieme i problemi legati alla ristorazione scolastica. Le criticità esistono e nessuno lo nasconde, ma mi aspetto collaborazione e non un contrasto decisamente poco costruttivo. Di concreto – mi preme ricordarlo – c'è il patto che abbiamo siglato: abbiamo deciso di ridefinire insieme i criteri inerenti la ristorazione scolastica attraverso un metodo virtuoso di concertazione che porterà alla creazione di un tavolo permanente. Non capisco quindi le motivazioni della manifestazione di oggi. Mi aspetto comunque che lo spirito costruttivo messo in campo venerdì scorso dia già i primi frutti nella prossima riunione della commissione Mensa a palazzo Tursi, in agenda lunedì 12 febbraio».