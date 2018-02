Presidio in De Ferrari dei lavoratori della sanità ed enti locali

Genova - Si è tenuta questa mattina sotto la sede della Regione Liguria il presidio da parte del personale delle funzioni locali e della Sanità per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale.



Vertice - «Le segreterie nazionali hanno chiesto un incontro alla ministra Marianna Madia, poiché il confronto sul rinnovo dei contratti che riguardano i lavoratori delle Funzioni locali e della Sanità, sta subendo uno stallo a nostro avviso ingiustificato – hanno dichiarato i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Fulvia Veirana, Gabriele Bertocchi e Aldo Ragni Abbiamo chiesto un incontro anche al Presidente Toti perché anche la Regione ha sottoscritto l'accordo del 30 novembre che la impegnava a creare le condizioni per il rinnovo dei contratti nazionali in questi due comparti».



Dipendenti - «In Liguria sono più di cinquantamila i lavoratori impiegati quotidianamente nei servizi diretti ai cittadini che aspettano da più di nove anni gli aumenti salariali, chiediamo un impegno diretto della Giunta ligure nel superamento di questo blocco inspiegabile. L'incontro sarà una occasione utile per sollecitare l'attenzione della Giunta Toti anche su alcuni temi di interesse regionale: il futuro dei centri per l'impiego, le carenze di organico e di risorse in sanità, temi sui quali sono in atto confronti e per i quali chiediamo un deciso cambio di passo», hanno concluso.