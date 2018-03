Protezione Civile, attivato un nuovo servizio per i messaggi

Genova - Nei giorni scorsi è stato attivato un nuovo servizio di messaggistica istantanea della Protezione Civile del Comune di Genova che permetterà a tutti i cittadini che lo desiderano, tramite PC, tablet o smartphone, di ricevere in tempo reale eventuali avvisi legati alle attività di Protezione Civile. Il Comune ha infatti attivato un "canale" sulla piattaforma Telegram, all’indirizzo www.telegram.me/protcivcomunege



Cosa fare - «I cittadini dovranno installare una applicazione gratuita (disponibile per tutte le piattaforme mobili e per tutti i sistemi operativi), "Telegram" appunto, per ricevere le segnalazioni, senza alcun costo, purché dotati di una connessione internet - ha spiegato sulla sua pagina Facebook la Protezione Civile - In molti hanno chiesto il perché della scelta di questa particolare applicazione, simile ad altre ben più diffuse».



Garanzie - «Telegram offre alcune importanti garanzie di cui l’Amministrazione pubblica non può prescindere: la licenza di utilizzo prevede la totale gratuità attuale e futura per tutti gli utenti; la privacy di tutti gli utenti è garantita attraverso l’impossibilità (anche per il Comune) di accedere a dati personali e numeri di contatto degli utenti; ma soprattutto non vi è alcuna limitazione al numero di persone che possono ricevere simultaneamente le informazioni».



Tecnologia - «Ben consci di chiedere un piccolo-grande sforzo, crediamo però che grazie alla implementazione di una semplice tecnologia come questa mettiamo in grado i cittadini di ricevere gratuitamente un importante servizio, che può risultare fondamentale in momenti di emergenza - ha proseguito la Protezione Civile - Parallelamente al "Canale" abbiamo sviluppato un "BOT", ovvero un utente virtuale che ogni cittadino può "interrogare" utilizzando le domande preimpostate e ottenere direttamente diverse informazioni come ad esempio: info sulle Allerta in corso, conoscere il Numero Verde attivo in fase di emergenza, avere una prima indicazione sulle norme di autoprotezione. Per farlo, una volta installato "Telegram", è sufficiente cercare il seguente indirizzo: @ProtCivComuneGe_BOT