Pubblica le foto del figlio 16enne e finisce nei guai

L'ordinanza è stata emanata dal Tribunale di Roma il 23 dicembre 2017

Genova - Genitori fate molta attenzione. Se postate sui social network le foto dei figli potete rischiare una multa fino a 10 mila euro. No, non si tratta di uno scherzo, ma di un'ordinanza emanata dal Tribunale di Roma secondo cui, oltre ad ordinare la rimozione delle cosiddette foto incriminate, il giudice può anche decidere di infliggere una pena pecuniaria a favore dei figli.



Come in ogni vicenda - «Il tutto nasce da un primo caso che vede come protagonista un ragazzo di 16 anni. L'ordinanza risale al 23 dicembre del 2017. Il giovane dopo essersi lamentato più volte del fatto che la madre postava sui social foto e commenti su di lui, ha deciso di chiedere "tutela" contro il genitore».



Foto - «Facendo riferimento a due articoli giuridici, il diritto d'autore e la Convenzione sui diritti del fanciullo, il giudice ha ordinato alla madre di levare dalla rete tutte le foto del figlio adolescente. Ma non è tutto. Se la donna ripeterò tale comportamento, sarà costretta a pagare a favore dei figlio una multa di 10 mila euro».