Quando c´era solo il Mercato del Pesce senza la Sopraelevata

Genova - L'ex mercato del pesce, insieme alla scuola di via Quasimodo a Pra', all'ex mercato rionale di Cornigliano, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e all'ostello della gioventù del Righi, è uno dei tanti immobili storici che il Comune di Genova ha messo in vendita.



La cartolina postata mostra una foto, risalente al 1933, del Mercato del Pesce di Piazza Cavour.

L'immagine è stata postata in rete da Francesco Gastaldi, genovese, docente di Urbanistica all'Università IUAV di Venezia che ha commentato:



«Il Mercato del Pesce, seppur parzialmente “mutilato” dalla presenza della Sopraelevata, rimane come splendido esempio delle realizzazioni di un linguaggio che sposava razionalismo, futurismo ed espressionismo - scrive Gastaldi - Il progetto è stato attribuito a Mario Braccialini. Questo per sottolineare il cenno storico, il mio pensiero non è ideologicamente contrario all'alienazione e alla vendita, sarà sicuramente vincolato e quindi non trasformabile, come sono privati molte ville e palazzi di grande rilievo architettonico».



«Semmai - conclude - sottolineerei il fatto di non riuscire a valorizzare un bene cosi pregevole e usarlo solo per fare cassa. E la difficile quantificazione del valore di un bene con caratteristiche architettoniche molto particolari».