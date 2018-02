Quattro colpi in una sola giornata: è tornata la `banda delle casseforti`

Genova - Da Albaro a Castelletto, passando per la Valbisagno: non c'è pace per Genova e i genovesi. Gli inquirenti non hanno dubbi, i protagonisti dei quattro furti sarebbero gli stessi che nei giorni scorsi hanno portato via la cassaforte da tre supermercati di Rivarolo e Sampierdarena.



Hanno studiato gli spostamenti del medico di via Zara e poi nelle ore pomeridiane si sono introdotti nell'appartamento armati di flessibile, riuscendo così a scardinare una grossa cassaforte, contenente gioielli e argento.



Successivamente è stata la volta di un appartamento in via Cabella, a Manin. I ladri hanno letteralmente "smurato" la cassaforte e hanno preso la fuga. I Carabinieri, giunti nel frattempo in zona, hanno notato una macchina sospetta prendere il largo a tutta velocità. I ladri hanno fatto perdere le loro tracce, ma hanno poi abbandonato il veicolo nei pressi della ferrovia Genova-Casella, portando con sé il forziere (poi ritrovato).



Gli altri due colpi sono avvenuti ad Albaro in via Liri e in un concessionario di Lungobisagno Dalmazia.