Queste persone stavano per infiltrarsi al corteo antifascista

Genova - Il 3 febbraio scorso, durante le prime fasi di afflusso per la manifestazione antifascista, il personale della Digos impegnato in servizi di monitoraggio ed osservazione di gruppi, eventualmente intenzionati ad arrecare disordini, ha proceduto al controllo di 5 persone, quattro delle quali sconosciute che però si accompagnavano ad un soggetto noto per la sua militanza negli ambienti anarchici locali.



L’equipaggio intervenuto, infatti, insospettitosi per l’atteggiamento dei cinque e per gli zaini che portavano al seguito, ha deciso di approfondire il controllo, che ha dato esito positivo. All’interno degli zaini, infatti, sono stati rinvenuti una mazzetta da muratore, fuochi d’artificio, un coltello e vari capi di abbigliamento neri idonei al travisamento.



Pertanto i cinque sono stati accompagnati in Questura per essere compiutamente identificati. I quattro soggetti sconosciuti erano tutti di fuori Genova (Cagliari Trento e Trieste) e per tutti, incluso il soggetto di Genova, sono emersi precedenti specifici per reati contro l’ordine pubblico. Due di questi sono stati denunciati per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per il possesso di fuochi di non libera vendita.



In dettaglio è stato sequestrato il seguente materiale: 1 mazzetta da muratore in metallo da 1 kg, due bastoni di legno con bandiere nere attaccate, un fumogeno da segnalazione, 7 fuochi di artificio non di libera vendita, 1 coltello lungo 20 cm (lama 8,5), una cintura in cordura. Oltre a questo materiale, sequestrati numerosi capi di abbigliamento neri, guanti in gomma, caschi e felpe nere (vedi foto). Sono in corso ulteriori accertamenti volti all’identificazione degli autori di atti di vandalismo commessi durante la manifestazione.