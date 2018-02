Genova - Sedici mesi con la condizionale per un giovane notaio genovese finito ai domiciliari un anno fa con l’accusa di sfruttamento della prostituzione minorile.



Lavori - Il gup ha subordinato la condizionale al servizio di volontariato in strutture per anziani malati o disabili per il tempo della condanna. Secondo l'accusa l’uomo avrebbe fatto sesso con minori in cambio di soldi o telefonini. Le indagini della squadra mobile erano partite dalle denunce dei vicini di casa del notaio che avevano notato un via vai di ragazzini.



Prestazioni - All’uomo sono contestati due episodi: uno con un 17enne e uno con ragazzo diventato maggiorenne subito dopo l’inchiesta. Il notaio offriva fino a 100 euro o regalava smartphone e ingressi in discoteca. L’uomo si è difeso «sostenendo di non avere avuto rapporti con minori e aveva giustificato il via vai di ragazzi con la presenza nell’edificio di insegnati che davano lezioni private».