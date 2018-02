Residenze sanitarie: domani sciopero del personale

Genova - Domani è in programma uno sciopero del personale delle residenze sanitarie di Coronata, Rivarolo, Castelletto (ex ASP Brignole) e Fondazione Baglietto di Cogoleto. Lo hanno annunciato Fp Cgil, Uil Fp e Usb Lp.



Motivazione - «Tutte queste strutture sono attualmente gestite dalla Cooperativa sociale KCS Caregiver di Bergamo. Lo sciopero si è reso necessario a fronte di un costante peggioramento delle condizioni di lavoro dovuto alla carenza di personale – hanno spiegato i sindacati - A ciò si aggiunge un lungo contenzioso circa l'applicazione, come da ccnl, di trattamenti economici uniformi a parte del personale che si trova a svolgere identiche mansioni con salari differenti».



Richieste - «A fronte della chiusura ed indisponibilità al dialogo da parte di KCS, abbiamo indetto una giornata di sciopero durante la quale ci recheremo in Consiglio Regionale per chiedere ai capigruppo e all'assessore regionale alla Sanità un intervento della Regione per favorire una positiva soluzione della vertenza».