Residenze sanitarie, personale in presidio davanti al Consiglio Regionale

Genova - «Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci»: con questo striscione i lavoratori delle residenze sanitarie di Coronata, Rivarolo, Castelletto (ex ASP Brignole) e Fondazione Baglietto di Cogoleto si sono presentati sotto la sede del Consiglio Regionale.



Motivazione - «Abbiamo indetto una prima giornata di sciopero del personale dipendente di KCS Caregiver – hanno dichiarato Fp Cgil, Uil Fp e Usb Lp – che fa seguito alla mancata conciliazione nell’incontro che si è tenuto giovedì 21 dicembre 2017 in Prefettura a Genova e il mandato dei lavoratori avuto nelle assemblee che si sono tenute nei posti di lavoro menzionati. La situazione attuale è conseguente alla decisione di Regione Liguria e Fondazione Baglietto di esternalizzare i servizi affidandoli alla cooperativa KCS Caregiver di Bergamo. In linea con quanto avviene in un settore così delicato come quello dell’assistenza agli anziani, la gestione di KCS ha comportato un peggioramento delle condizioni di lavoro con un aumento dei carichi e quindi maggiori rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori».



Pazienti - «Al tempo stesso, nonostante l’impegno e la serietà degli operatori – hanno proseguito i sindacati - la carenza di personale e le condizioni in cui operano i lavoratori, comportano un peggioramento della qualità del servizio e dell’assistenza ai pazienti. A fronte di ciò KCS procede incurante alle rivendicazioni dei lavoratori e rifiuta ogni ipotesi di confronto. A nulla è valsa la nostra richiesta di mediazione e anche in sede di confronto in Prefettura l’azienda si è sottratta al dialogo», hanno concluso i sindacati.