Revocato lo sciopero Amiu

Genova - L'assemblea generale dei lavoratori riunitasi questa mattina alla sala chiamata del porto a larga maggioranza ha deciso di revocare lo sciopero dichiarato per giovedì 8 febbraio. Tale decisione è stata presa dopo un lungo dibattito sull'ipotesi di accordo proposto dal comune di Genova e dall'Azienda. Lo ha annunciato in una nota la Rappresentanza Sindacale Unitaria.



Rifiuti - «L'accordo prevede l'impegno a prorogare il contratto di servizio coinvolgendo tutte le istituzioni responsabili di tale atto, la garanzia di mantenere unito tutto il ciclo dei rifiuti in capo ad Amiu SpA azienda pubblica, affidandole il servizio in "house". Altri aspetti non meno importanti sono la trasformazione di 60 contratti da part-time a full-time entro la fine dell'anno, di cui 40 il primo di maggio, l'immediata apertura di un tavolo sindacale per il rilancio dell'officina, l'impegno a rimodulare l'orario settimanale specificatamente per il personale operativo e il raddoppio del premio di produttività che quest'anno sarà di 300euro».



Percorso - «Questo accordo è un punto di partenza in quel percorso che deve rilanciare Amiu e i suoi lavoratori per diventare azienda leader in Liguria nell'igiene ambientale e la scrivente RSU si impegna ad informare sui progressi di tale percorso», ha concluso.