Genova - «La discarica di Scarpino aprirà per un primo lotto a maggio di quest'anno per una capacità di 200 mila tonnellate»: Lo ha detto il dg di Amiu Tiziana Merlino illustrando il piano industriale in commissione comunale.



Rifiuti - «Sarà l'inizio della riattivazione di un sito che vuole diventare un sito impiantistico - ha spiegato - Sempre nel 2018 verrà attuata la progettazione degli impianti: uno per il trattamento meccanico biologico (tmb) da 100 mila tonnellate - doveva essere di 180 mila tonnellate - con il recupero della materia e la produzione di gas css; un biodigestore da 60 mila tonnellate che potrà, visto che Regione e Città metropolitana hanno modificato le taglie degli impianti, essere realizzato a Scarpino».



Tasse - «Merlino ha confermato che «nonostante l'85% dei ricavi di Amiu arrivi dalla Tari per il 2018 grazie all'efficientamento e alla riapertura di Scarpino la tassa non subirà aumenti. Oltre all'impiantistica altro caposaldo del piano industriale 2018-2020 è l'implementazione della raccolta differenziata».



Zone - 1Utilizzando la mappatura dei quartieri realizzato dal Conai si è costruito un progetto con un duplice obiettivo – ha spiegato Merlino – da un lato incrementare la raccolta differenziata ma anche andare verso un sistema che consenta di applicare una tariffazione puntuale”. L’idea è quella di implementare il porta a porta nei quartieri meno popolosi per un totale di circa 14 mila utenze mentre nel resto della città l’idea è di arrivare in tra anni a una tariffazione puntuale attraverso i cosiddetti “cassonetti intelligenti” ad accesso controllato con limitazione di volume e numero massimo di conferimenti per il materiale indifferenziato».