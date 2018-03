Ringraziamenti Avis e Fidas per la presentazione della Casa del donatore di sangue

Genova - Fidas Genova e Avis comunale di Genova intendono ringraziare tutte le istituzioni, le associazioni, i giornalisti, i donatori e le semplici persone che sono intervenute lunedì a Palazzo Tursi per la conferenza stampa di presentazione del progetto "Casa del donatore di Sangue".



"L'aspetto più importante di questo nostro progetto è la condivisione con la città, con le istituzioni che la amministrano e con i cittadini che la vivono, rendendola curiosa, sfiziosa ed intraprendente – ha spiegato il presidente di Fidas Genova, Emanuele Russo -. Il progetto è partito con i migliori auspici grazie a tante collaborazioni. In primis quella tra Avis e Fidas, il fondamentale appoggio del Comune di Genova grazie all'interesse e all'impegno del sindaco Marco Bucci, il supporto del mondo delle associazioni genovesi, il sostegno dei tanti donatori di sangue e l'importante contributo dei giornalisti dei media locali che hanno parlato del progetto con interesse e professionalità, contribuendo in modo significativo a far arrivare il nostro messaggio ai cittadini".



"Avis comunale di Genova e Fidas Genova stanno dimostrando che quando si fa rete anche i progetti più ambiziosi possono diventare realtà – ha dichiarato Rita Careddu, presidente di Avis comunale di Genova -. Veder sorgere a Genova la prima casa del donatore di sangue d'Italia deve essere un motivo d'orgoglio non solo per noi, ma per tutte le istituzioni e per tutti i cittadini. Ora più che mai abbiamo bisogno del supporto di tutti che fino ad oggi è stato fondamentale e che ancor di più lo diventerà nei prossimi anni per portare a compimento il nostro progetto".