Genova - In tilt la circolazione ferroviaria sulla linea Tirrenica Genova – La Spezia – Pisa. Questa mattina molti i convogli cancellati, tra cui due intercity e un Frecciabianca 8652 arrivato alla stazione della Spezia con 15 minuti e poi cancellato. Il motivo è legato alle ripercussioni del blocco sul resto della Liguria e non al gelicidio.



Disagi - Intanto la circolazione risulta sospesa sulle linee Genova – Milano, Genova – Torino, Genova – Savona e Parma – La Spezia a causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni. Questa mattina sono stati molti i problemi per i pendolari che dal capoluogo ligure hanno dovuto raggiungere Milano con il treno. E’ stato necessario l’arrivo di alcuni bus sostitutivi per caricare i presenti.



Rimborso - È previsto il rimborso integrale del biglietto per chi ha rinunciato al viaggio nei giorni del 26, 27, 28 febbraio e 1° marzo. Il rimborso per i treni nazionali può essere richiesto compilando l’apposito web form di Trenitalia. Le richieste di rimborso possono essere avanzate entro il 31 marzo 2018. I viaggiatori possono informarsi sulla situazione del traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio anche attraverso i canali di informazione del Gruppo: FSnews.it e su Twitter l’account @FSnews_it. I viaggiatori dell'Alta velocità possono contattare l'account Twitter @LeFrecce e la pagina Facebook Frecciarossa Official.