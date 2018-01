Genova - I Poliziotti della volante del Commissariato Prè avevano ricevuto pochi minuti prima la segnalazione del furto di una bicicletta da bambino, prelevata da un giardino di uno stabile di via Barbareschi.



Mentre transitavano in Piazza del Principe hanno notato un soggetto noto per i suoi precedenti che attraversava la piazza a bordo di una biciclettina, trascinandosi dietro tre voluminosi sacchi contenenti attrezzi elettrici.



Lo hanno fermato e accompagnato in ufficio. Gli accertamenti esperiti hanno permesso di appurare che la bici era quella rubata poco prima all’interno di una casetta posta nel giardino di Via Barbareschi e che gli attrezzi contenuti nei sacchi erano stati trafugati da un box dello stesso stabile.



Il ladro, un 25enne colombiano irregolare sul territorio nazionale con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto e sarà processato con rito direttissimo questa mattina.