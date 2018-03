Genova - Non si può dire che le temperature fossero quelle ideali per farsi un bagno, e invece un temerario a Bogliasco ha deciso di sfidare la bufera di Burian, durante la nevicata che sta colpendo la provincia di Genova, gettandosi in mare per fare un bagno.



Come facciamo a saperlo direte voi? Il merito è tutto dei calciatori della Sampdoria, in particolare di Viviano, Quagliarella e Sala che hanno ripreso il gesto follo pubblicandolo sulla loro pagina Instagram e che ora sta diventando virale.