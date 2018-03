Genova - E’ stato incastrato dalle tracce di sangue e dalle impronte lasciate sui sacchi di cocaina il narcotrafficante internazionale di nazionalità tanzana di 40 anni arrestato dalla Polizia di Stato di Genova perché ritenuto responsabile del trasporto in Italia a bordo di una nave portacontainer di quasi 300 chili di cocaina. Proseguono le indagini da parte degli agenti al fine di risalire all’intera filiera che gestisce i traffici di droga che vedono il porto di Genova quale importante crocevia per l’introduzione dei carichi di stupefacente.



Sequestro - «Sul porto di Genova - ha spiegato Cristiano Leggeri, dirigente della direzione centrale servizi antidroga - abbiamo la massima attenzione, così come per gli altri importanti scali italiani perché importante crocevia del traffico di stupefacenti. Siamo davanti a professionisti del crimine, che di volta in volta cambiano tecnica di trasporto per non farsi scoprire. L'attenzione è anche alta perché questi reati sono precursori anche di altri traffici».



Droga - «Di sicuro - ha sottolineato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi - ci vuole una rete per fare salire a bordo e poi trasbordare un ingente quantitativo del genere. E noi stiamo cercando di risalire a tutti i vari protagonisti».