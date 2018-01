Sciopero e presidio lavoratori delle pulizie dell´Agenzia delle Entrate

Genova - Questa mattina, i lavoratori e le lavoratrici operanti presso la Agenzia delle Entrate genovese, in appalto per il servizio di pulizia e dipendenti della ditta «L'ambiente (GRUPPO MANITAL IDEA SPA)» hanno scioperato ed effettuato un presidio davanti alla Direzione Provinciale di via Fiume, «per il perpetrato ritardo degli stipendi. Nuovamente, anche questo mese, ad oggi non hanno ricevuto alcun bonifico di pagamento».



«Situazione inaccettabile che ha posto le organizzazioni sindacali nelle condizioni di chiedere un immediato intervento della committenza, responsabile in solido per quanto riguarda le retribuzioni. Lo sciopero continuerà ad oltranza fino a quando non saranno pagati gli stipendi ai lavoratori».