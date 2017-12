Genova - I lavoratori aderenti a Federdistribuzione e alle imprese cooperative hanno dato vita questa mattina a una manifestazione in Largo XII Ottobre. Alla base della protesta il rinnovo del contratto di lavoro.



Lavoro - «Lanciamo un appello ai consumatori a non comprare nei supermercati che aderiscono a Federdistribuzione e alle imprese cooperative di consumo – ha dichiarato Giovanni Bucchioni, segretario della Filscams Cgil – Questi dipendenti hanno diritto a una giusta retribuzione e questo è un segnale forte che vogliamo mandare alle imprese».



Chiusure - Silvia Avanzino segretaria della Fisascat Cisl Liguria alla domanda sul fatto che c’è chi ipotizza una fine della crisi, ha affermato: «Sinceramente sono perplessa da chi dice una cosa del genere. Dal 9 novembre nel comparto del commercio ci sono a rischio duecento lavoratori. La situazione è preoccupante, pensiamo alle tante aziende che stanno abbassando le serrande come Trony, Rinascente, Sephora, Giglio Bagnara. Si tratta di lavoratori che non riusciamo a tutelare se non quando il licenziamento è arrivato».



Infine per Riccardo Serri, segretario regionale della Uiltucs «è incomprensibile che nonostante ci sia stata una ripresa del commercio non si riesca a rinnovare il contratto visto che i negozi del vicinato lo hanno atto da qualche anno. I lavoratori sono anche consumatori e e non hanno stipendi consumano di meno».



Foto di: Federico Avenoso da Instagram