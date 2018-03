Scippano una donna rompendole un braccio: arrestati due irregolari

Genova - Erano appena uscite dal ristorante quando due uomini le hanno raggiunte e hanno strappato la borsa ad una delle due amiche, facendole cadere entrambe a terra e trascinando per alcuni metri la vittima che stava cercando di opporre resistenza.



Quasi in contemporanea sono giunte alla Centrale Operativa la segnalazione dell’avvenuto scippo e quella di un’altra donna che, alla guida del suo furgone, aveva visto due soggetti che correvano verso Piazza Paolo da Novi per poi fermarsi davanti ad un cassonetto dell’immondizia, frugare dentro una borsa che tenevano tra le mani e poi salire velocemente su un bus. La donna senza perderli di vista ha segnalato alla Polizia gli spostamenti del mezzo pubblico che, intercettato subito da una Volante dell’U.P.G., è stato fermato e i due sono stati individuati.



Accompagnati in Questura avevano addosso un telefono cellulare che è risultato appartenere alla vittima dello scippo, la cui borsa è stata rinvenuta e restituita. I due malviventi di nazionalità marocchina, di 20 e 30 anni, irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rapina e lesioni in concorso e accompagnati a Marassi.



La donna scippata ha 65 anni e, accompagnata all’ospedale, è stata medicata e dimessa con prognosi di 30 giorni per frattura dell’omero.