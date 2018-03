Scuola Contubernio, flash mob degli studenti per la candidatura del pesto

Genova - «Un giorno dedicato al pesto e al cibo della tradizione ligure da inserire nell'offerta formativa dell'istituto Contubernio D'Albertis di Genova e che sarà celebrata, ogni anno, nel mese di marzo»: lo ha annunciato la preside, Lidia Catanoso, al termine del flash mob organizzato dalla scuola per appoggiare la candidatura del Pesto come patrimonio Unesco. Coinvolti i 611 studenti e i 22 ospiti della residenza protetta, per comporre la parola pesto nel cortile dell'istituto.



«Abbiamo tutti i bambini, vestiti di verde e bianco, e i ragazzi delle medie, che fanno da corollario - hanno detto gli organizzatori - mentre le nonnine della residenza hanno preparato il pesto con i bambini più piccoli». «Tutte le generazioni coinvolte dai 12 mesi ai 102 anni - ha ricordato la preside - per celebrare un condimento di cui i ragazzi vanno ghiotti». «E' un bel modo per far diventare il pesto patrimonio di tutti - ha detto l'assessore regionale alla Formazione Cavo - e un valore in più è l'inserimento nell'offerta formativa».