Genova - Sì al proprio cane in ufficio, all’interno di Palazzo Ducale, durante l’orario di lavoro: è la decisione arrivata dall’assessore alla cultura del Comune di Genova che ha consentito la presenza degli animali attraverso una serie di regole interne.



Animali - Elisa Serafini porta in ufficio il suo barboncino di nome Benji che fa compagnia ad altri cani. «Portare il proprio animale nel posto di lavoro – ha detto l’assessore - migliora il clima tra colleghi e induce le persone a non correre a casa per portar fuori il cane. Resta la condizione che il cane non deve creare disagio: se c'è qualcuno che ha paura o è allergico, il cane non entra».



Rapporti - «La presenza di Benji e degli altri cani testimonia un nuovo approccio - ha detto Serafini - Una nuova declinazione del vivere con il cane, una sperimentazione che a primavera arriverà anche nei musei genovesi. Rendere più semplice la vita di chi adotta i cani o gli animali in generale porterà maggiore motivazione all'adozione. E questo ridurrà anche le spese del Comune».



Foto di Elisa Serafini su Facebook