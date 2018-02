Genova - Un uomo di 33 anni si è appartato per un bisogno ma dopo essersi abbassato i pantaloni è scivolato in acqua rischiando di annegare. È successo questa mattina al Porto Antico di Genova, nei pressi della Nave Italia. Ad accorgersi della scena sono stati gli addetti alla vigilanza.



Nel frattempo sono stati avvisati i vigili del fuoco, gli uomini della capitaneria di porto e il 118. L’uomo, che è rimasto in acqua per circa 15 minuti, è stato ricoverato in ospedale per un principio di ipotermia.