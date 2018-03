Siap Genova: «I Poliziotti del 6° Reparto Mobile senza mensa da sei mesi»

Genova - «Sono quasi sei mesi che la mensa del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Genova

Bolzaneto è chiusa per gravi motivi di insalubrità igienico sanitaria, vista la reiterata presenza di roditori avvistati dentro i locali di lavorazione. L'enorme disservizio di tale prolungata chiusura ricade quotidianamente sui poliziotti genovesi e sulle lavoratrici ed i lavoratori addetti alla ristorazione»: lo ha spiegato in una nota Roberto Traverso del Siap.



«I fondi necessari per l'installazione dei nuovi strumenti necessari all'avvio dell'operatività

della mensa sembrerebbero disponibili ma il Dipartimento della P.S. non ha ancora dato il via libera ai lavori. Il S.I.A.P. da subito ed a più riprese ha chiesto formalmente una rapida risoluzione, ma ad oggi nonostante le rassicurazioni e gli scarichi di responsabilità dell'Amministrazione, non si conosce nemmeno la data certa d'inizio lavori. Non possiamo più accettare gli effetti di un incomprensibile e dannoso immobilismo in un momento storico/sociale che vede i poliziotti fortemente sotto pressione anche per garantire la democraticità nelle piazze italiane dove la gestione dell'ordine pubblico rappresenta un elemento fondamentale per gli equilibri del Paese».



«Pertanto il SIAP annuncia già da oggi, che se entro pochi giorni non saranno avviati i lavori necessari alla riapertura della mensa del VI° Reparto Mobile organizzerà una manifestazione di protesta al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni competenti», ha concluso Traverso.