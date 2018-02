Sicurezza, il Siap denuncia: «Servono più risorse»

Genova - «Sono anni che il SIAP chiede più risorse per la sicurezza del territorio ligure, sempre più pesantemente interessato dal fenomeno mafioso. A Imperia la quotidianità della Polizia di Stato è sempre più difficile e complessa a causa della carenza di organici “mascherata” da una questura che incomprensibilmente sostiene, anche pubblicamente, l'assenza di criticità.

Squadra Mobile – DIGOS – Ufficio Controllo del Territorio versano in condizioni a dir poco insostenibili, con organici ampiamente sotto il livello minimo di accettabilità organizzativa»: lo ha spiegato Roberto Traverso del Siap.



«In Questura in un anno sono state raccolte nemmeno 500 denunce (un numero irrisorio per una città capoluogodi provincia). Il Commissariato di San Remo è allo stremo, l'esiguità del personale non consente di mettere sul territorio un numero sufficiente di “volanti” ed i poliziotti non lavorano in sicurezza. Il Distaccamento della Polizia Stradale di San Remo risulta inserito nella black list degli Uffici Polstato in chiusura sul territorio Ligure - ha aggiunto - Il Commissariato di Ventimiglia non riesce a supportare carichi di lavoro diventati insostenibili a causa del vertiginoso aumento dell'attività di controllo del territorio dovuta all'emergenza migranti e la stessa problematica vale per la Polizia di Frontiera».



«In questa situazione a dir poco “disastrosa” anche quest'anno per il Festival della Canzone italiana, a Sanremo i poliziotti ed i cittadini imperiesi e liguri stanno vivendo la solita beffa, infatti lo spiegamento di forze dell'ordine messo in campo per la sicurezza dell'evento è stato addirittura straordinaro. Enormi risorse impiegate per intelligence e controllo del territorio, mezzi e strumenti sofisticati, il tutto per quei 10 o 15 giorni all'anno che corrispondono alle ferie di chi ha interessi illeciti sul territorio, che si fregano le mani per gli incassi di numerosi esercizi pubblici che durante l'anno a causa della carenza di personale, non possono essere contollati dalle “squadre investigative” o dall'”informativa” (attività pressochè inesistente sul

territorio). Il SIAP coglie l'occasione della grande vetrina mediatica che gravita intorno al Festival di Sanremo per lanciare l'ennesimo grido d'allarme alle istituzioni locali, alla Prefettura ed al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per cercare di far arrivare al più presto nuove risorse per la sicurezza di una Regione sempre più interessata da fenomeni malavitosi che sfruttano fatti sociali che hanno come denominatore comune, la povertà, il disagio e la disperazione», ha concluso