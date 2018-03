Spariscono 2300 chili di ottone, un 20enne fermo per ricettazione

Genova - Spariscono 2300 chili di ottone, un rumeno di 20 anni fermo per ricettazione: è successo ieri mattina in via Vezzani. Le indagini della Polizia sono partite a seguito di diversi furti di rottami metallici avvenuti in una ditta di Lungobisagno Dalmazia.



Furto - Domenica sera alcuni uomini si sono introdotti, per la terza volta in un mese, all’interno del capannone e hanno asportato un furgone caricandolo di materiale metallico. Ricostruendo gli spostamenti del mezzo, dotato di antifurto gps, gli investigatori del Commissariato San Fruttuoso, ieri mattina, sono giunti presso un terreno di Rivarolo all’apparenza abbandonato ma recintato e chiuso da un lucchetto.



Merce rubata - All’interno dell’area c’era il 20enne che alla vista dei poliziotti ha provato a darsi alla fuga in auto, ma è stato subito intercettato. Il ragazzo è stato trovato in possesso delle chiavi del terreno dove, sotto ad un telo enorme sono stati scoperti di 2300 chili di ottone, riconsegnati poi al proprietario insieme al furgone rubato. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.