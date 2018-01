Stava spacciando eroina in casa: arrestato spacciatore sudamericano

Genova - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri uno spacciatore ecuadoriano di 29 anni. I poliziotti delle Volanti hanno effettuato un pattugliamento appiedato nei vicoli del centro storico, individuando uno stabile in Vico Angeli dove vi era un andirivieni sospetto di persone.



L’appostamento degli agenti ha permesso di fermare un uomo appena uscito da un appartamento, dove si era recato per contrattare l’acquisto di eroina. All’interno dell’abitazione è stato sorpreso il 29enne che, alla vista degli operatori in divisa, ha tentato di nascondere un oggetto, rivelatosi essere un ovulo in plastica con all’interno 13,42 grammi di eroina in pietra, già frammentata e pronta per essere confezionata.



Sequestrati inoltre un bilancino elettronico e la somma di 515 euro in banconote di piccolo taglio. Fissata per questa mattina la direttissima.