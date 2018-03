Tamponano un bus e scappano a piedi: incastrati ladri georgiani

Genova - Stavano transitando in via Cornigliano, quando hanno visto gli operatori della Polizia

Municipale impegnati nel rilevamento di un sinistro stradale tra un autobus e una vettura.



Dopo essersi fermati per offrire ausilio, i poliziotti hanno appreso che gli occupanti dell’auto si erano dati alla fuga, non prima di aver prelevato dal bagagliaio due grossi borsoni, lasciandone un terzo contenente arnesi atti allo scasso e liquori. Uno dei due agenti però ha riconosciuto nell’autovettura quella di due cittadini georgiani in più occasioni sottoposta a controllo insieme ai suoi occupanti.



Da accertamenti di polizia sono stati individuati le generalità degli stessi ed un indirizzo di residenza. Immediato è scattato il controllo dell’abitazione ubicata in corso Perrone, all’interno della quale erano presenti due georgiani, rispettivamente una donna di 48 anni e un uomo di 50 insieme ad una cittadina russa di 62 anni.



I poliziotti hanno scovato numerosissimi monili, attrezzi atti allo scasso e denaro per un valore di circa 7.500 euro in contanti. Alla porta, mentre proseguivano le operazioni, si sono presentati due soggetti sudati e agitati, due georgiani di 44 e 47 anni, uno dei quali lì domiciliato. L’elevatissimo quantitativo di materiale sequestrato, verosimilmente riconducibile a furti in appartamento, ha portato i poliziotti ad estendere il controllo anche all’abitazione del 47enne, condivisa con la moglie 43enne, e ubicata in via Fanti, all’interno della quale sono stati rinvenuti diversi orologi e una fotocamera della cui provenienza i due non hanno saputo fornire spiegazioni.



La vicenda si è conclusa con l’esecuzione di 4 provvedimenti di fermo e 2 denunce a piede libero, le ultime nei confronti delle due donne.