Tar, nel 2017 calo dei ricorsi

Genova - «I ricorsi al Tar della Liguria nel 2017 sono calati del 10%, passando da 1040 dell'anno precedente a 932»: il dato è stato fornito dal presidente, Giuseppe Daniele, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.



Liti - «La litigiosità maggiore rimane quella in materia di edilizia e urbanistica, dove i ricorsi sono stati 263 - ha aggiunto il presidente del Tar - Aumentano quelli presentati da cittadini stranieri e quelli in materia di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda gli stranieri, i dati dell'ultimo biennio dimostrano come sia raddoppiato il contenzioso: 58 ricorsi nel 2015, 95 nel 2016 e 118 lo scorso anno, per lo più riguardano i requisiti per il permesso di soggiorno».



Sicurezza e appalti - «In materia di pubblica sicurezza si è passati da 60 a 84, di questi 50 sono per la revoca o il diniego alla detenzione di armi, principalmente per motivi di caccia. Lieve incremento anche per quanto riguarda i contenziosi sugli appalti pubblici dove i ricorsi sono stati 79 (66 nel 2016)».