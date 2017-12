Tentano un furto, ma i residenti li spiano e lanciano l´allarme

Genova - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 30enne ucraino per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, in concorso con un’altra persona rimasta ignota.



Le volanti della Questura sono intervenute ieri pomeriggio in uno stabile di Via della Libertà su segnalazione di due soggetti che stavano armeggiando sulla serratura di una porta nel tentativo di entrare. A dare l’allarme i residenti di un appartamento che hanno sentito dei rumori sospetti e, guardando dallo spioncino, hanno notato la presenza di due persone, una posizionata dall'ascensore a fare da "palo" e l’altra accucciata dalla serratura. Immediatamente hanno contattato il 112 e sono rimasti in costante contatto telefonico con la centrale operativa della Questura, fino all'arrivo in pochissimo tempo delle volanti.



I poliziotti, una volta nello stabile, hanno individuato il "palo" che, alla vista degli uomini in divisa, ha tentato di disfarsi di un astuccio lanciandolo nel cavedio. Una volta recuperato, questi risultava contenere un set completo di arnesi per la manomissione delle serrature. Nessuna traccia del complice che, evidentemente, è riuscito ad allontanarsi per tempo.



Condotto in questura, l’uomo ha rifiutato di declinare le proprie generalità e ha mantenuto per tutto il tempo un atteggiamento ostile. In un’occasione ha reagito violentemente agli agenti e per tale motivo, è stato altresì denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione dell’identità personale. A suo carico sono emersi numerosi precedenti, anche specifici per furto in abitazione e reati contro il patrimonio, nonché svariati alias.



Fissata per questa mattina la direttissima. L’arresto, reso possibile dalla collaborazione con i residenti dello stabile, offre lo spunto per invitare tutti i cittadini a chiamare immediatamente il 112 in caso di rumori sospetti o della presenza di persone estranee nel proprio palazzo.