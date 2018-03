Terzo valico, sindacati: «Opera indispensabile allo sviluppo del territorio»

Genova - «Riteniamo profondamente sbagliato interrompere le lavorazioni dei cantieri del Terzo Valico dei Giovi come sostenuto oggi dal Movimento 5 Stelle Liguria. L'opera di fatto è già finanziata e soprattutto è nevralgica per lo sviluppo presente e futuro del nostro territorio e dei nostri porti»: lo hanno dichiarato Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.



Occupazione - «Ribadiamo l'impegno del sindacato alla salvaguardia dei circa 3 mila lavoratori occupati nei cantieri di Cravasco, Polcevera e Trasta e, come fatto in questi anni, continueranno a monitorare le condizioni di sicurezza all'interno dei cantieri, segnalando le criticità agli enti preposti. Auspiachiamo pertanto che quanto affermato rappresenti una boutade all'indomani del voto essendo certi che nessuno abbia interesse a fomentare situazioni di potenziale tensione in questa delicata fase in cui i lavoratori passeranno dal General Contractor Cociv alle aziende subentranti, in virtù dell'applicazione delle clausole sociali costruite con la stazione appaltante e inserite nei nuovi bandi con l'approvazione del Nuovo Codice degli Appalti», hanno concluso.