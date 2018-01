Genova - Stop al traffico tra Busalla e Bolzaneto per un tir che si è ribaltato sulla A7 in direzione di Genova. L’incidente è avvenuto intorno alle 10. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale.



Traffico - Al momento tra Ronco Scrivia e Busalla si stanno registrando alcuni chilometri di coda. Autostrade per l'Italia consiglia per i veicoli leggeri di uscire a Busalla e rientrare a Genova Bolzaneto dopo aver percorso la SP35 dei Giovi, mentre per i mezzi pesanti consiglia di raggiungere il capoluogo ligure attraverso la Diramazione Predosa Bettole e la A26.