Torna l´allarme polpette, due cani avvelenati

Genova - Torna l'allarme delle polpette in città, per la precisione nel quartiere di Albaro, dove nei giorni scorsi due cani hanno inghiottito dei bocconi nocivi trovati nel parco di Valletta Cambiaso. Fortunatamente gli animali sono stati portati in tempo dal veterinario che è riuscito a scongiurare il peggio.



L'ultimo segnale è arrivato dai social ieri sera da una cittadina che avrebbe trovato un pandoro carico di chiodi in piazza Leonardo da Vinci.



Sono in totale 16 i cani che sono rimasti uccisi nei primi sei mesi dell'anno da queste così dette "Polpette" artigianali, ma terribilmente efficaci, intrise di veleni potenti, dai topicidi alla stricnina.



Nel quartiere di Marassi, nei mesi di ottobre e novembre anche diversi cinghiali sono stati trovati accasciati per strada senza vita a causa del boccone letale. Un caso che è anche arrivato alla magistratura, la quale ha ipotizzato che dietro questi episodi possa esserci un singolo individuo.